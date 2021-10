Urbanisme/environnement : premier contentieux du tribunal administratif de Bastia

Le tribunal administratif de Bastia faisait sa rentrée solennelle, ce vendredi. Et le bilan de l'année 2020 est plutôt bon pour la juridiction.

Le tribunal administratif a réussi - malgré la crise sanitaire et la grève des avocats - à rattraper les retards dus aux confinements de l’année 2020, à résorber un peu le stock d'affaires en attente et même à réduire les délais de jugement : “le juge des référés a pu travailler, rendre des ordonnances sans attendre la levée du confinement”, précise le président du TA, Thierry Vanhullebus, “les magistrats ont continué de travailler... chez eux puisque, de toutes façons, ils étaient bloqués chez eux. Ils ont donc travaillé intensivement puisqu'ils n'ont pas été occupé par des réunions, des audiences ; ce qui fait qu'à la sortie du confinement, à partir du 18 mai 2020, sur 2 mois et demi, nous avons finalement tenu un nombre d'audience très élevé qui a permis de rattraper effectivement toute la période de confinement”.

Urbanisme, premier contentieux du TA

Les dossiers liés à l'urbanisme, l'environnement et l'aménagement du territoire représentent toujours près du tiers (30,2%) des affaires soumises à la juridiction (contre 7% dans le reste du pays) : “une question récurrente, c'est le l'utilisation du sol, c'est le développement peut-être excessif des résidences secondaires et donc la délivrance de permis de construire en nombre”, ajoute Thierry Vanhullebus, “pourtant, _notre premier client est le préfet de la Corse-du-Sud, à travers les déferrements contre les permis de construire_. Malheureusement, le préfet de la Corse-du-Sud fait aussi avec les moyens dont il dispose et il n'a peut-être pas suffisamment d'agent par rapport au nombre de permis délivrés pour pouvoir les contrôler tous dans les délais très courts qui lui sont imparties puisque le délai de recours est de 2 mois seulement”, conclut le président du tribunal administratif.

Loi littoral, loi montagne, PADDUC...

Thierry Vanhullebus reconnaît par ailleurs la complexité de ces dossiers : “_c'est compliqué pour nous, c'est compliqué pour les professionnels du droit et c'est très compliqué à faire comprendre par les maires des communes, parce que je suis toujours effrayé à l'idée des règles qu'ils doivent appliquer, la complexité de ces règles_, selon qu'il y a un document local ou que le règlement national d'urbanisme s’applique... avec, en outre, des degrés de contrôle différents, sans entrer dans les détails, entre ce que l’on appelle le contrôle de conformité, le contrôle de compatibilité, le contrôle de cohérence, bref, tout ça rend les choses très, très compliquées”.

Malgré cette complexité, 85% des jugements du tribunal administratif en matière d’urbanisme, environnement et aménagement sont confirmés en appel.