Trois jeunes adeptes d'urbex condamnés à une amende pour avoir volé un coffre dans une maison à Barraute Camu

Le Tribunal de Pau a condamné trois jeunes hommes à payer une amende de 400€ chacun pour avoir volé un coffre-fort dans une maison délabrée de Barraute Camu, près de Sauveterre-de-Béarn, le 31 mai 2021. Les trois prévenus âgés de 19 à 21 ans sont adeptes de l'urbex, une pratique qui consiste à visiter des lieux abandonnés. Ils pensaient que c'était le cas de la maison dans laquelle ils ont trouvé et emporté un vieux coffre. Sauf que des voisins les ont vus et ont prévenu les gendarmes qui les ont interpellés.

À la barre, les trois jeunes hommes originaires de Mauguerre, à côté de Bayonne, assurent qu'ils n'ont jamais rien voulu voler. Ils expliquent que la maison était ouverte, que ni les fenêtres ni les portes n'étaient verrouillées, et qu'elle semblait totalement abandonnée, comme l'indiquait le site d'urbex sur lequel ils l'ont repérée. Le parquet n'a d'ailleurs pas retenu de faits d'effraction.

La maison était toute délabrée, ce n'était pas pour voler

Mais durant l'audience, tout le monde s'interroge sur cette pratique qui consiste à visiter des lieux à l'abandon. "Le concept a échappé aux enquêteurs, il échappe au tribunal, et il m'a échappé" confesse Maître Pascal Hippert, l'avocat d'un des jeunes hommes. Et quand la présidente demande si c'est pour se faire peur ou pour l'adrénaline, les prévenus répondent toujours par la négative.

"On ne pensait pas que le coffre-fort était à quelqu'un, on l'a pris pour le retaper et faire de la déco" explique l'un des prévenus. "La maison était toute délabrée, ce n'était pas pour voler". À l'audience, tout tourne autour alors d'une question : savoir si l'on peut considérer la maison comme abandonnée ou non. Dans tous les cas, les trois jeunes expriment leurs regrets face au tribunal, en montrant qu'ils n'ont rien de cambrioleurs. Ils ont même pris le temps d'aller saluer un voisin avant d'aller visiter la maison vide.

L'audience aura donc été surtout marquée par un décalage générationnel cristallisé sur le concept de l'urbex. Un décalage encore plus vif lorsque la présidente a demandé ce que les trois jeunes hommes faisaient dans la vie, et que l'un d'eux a répondu : "Le soir, je suis livreur Uber Eats. Vous connaissez Uber Eats ?" en espérant que le tribunal connaisse ce service de livraison de repas à domicile, à défaut de savoir ce qu'est l'urbex.