Deux jeunes interpellés pour avoir vandalisé une maison lors d'une sortie urbex à Loperhet

Deux adolescents ont été interpellés ces dernières semaines pour des dégradations et vols dans une résidence secondaire vide, à Loperhet dans le Finistère. Les deux jeunes âgés de 13 ans seront jugés en février.

Les deux adolescents seront jugés pour dégradations et vols

Loperhet, France

Ils ont saccagé une maison inhabitée de Loperhet, dans le Finistère, pendant les vacances de la Toussaint : deux adolescents âgés de 13 ans vont être jugés pour dégradations et vols en février au tribunal de Brest.

Exploration et dégradations

Les adolescents se sont visiblement rendus dans cette résidence secondaire pour la transformer en lieu d'exploration urbaine (Urbex). Les traces de leur passage y sont visibles : les deux jeunes ont fracturé une porte, cassé des carreaux et fouillé les meubles. Plusieurs denrées alimentaires comme de la farine et du café ont été éparpillées au sol, le parquet aspergé d'alcool. Les gendarmes ont aussi constaté des petits départs de feux et des graffitis sur les murs.

C'est un riverain qui a donné l'alerte en apercevant un des jeunes, qui habite la commune. Le premier mineur a été entendu fin octobre, avant que son comparse soit identifié. Les gendarmes de Daoulas ont retrouvé chez eux plusieurs objets dérobés dans la maison. Le montant des dégâts est estimé à 12.000 euros. Les deux adolescents seront convoqués devant le délégué du procureur de Brest en février.

La publication facebook des gendarmes a fait réagir plusieurs amateurs d'urbex, qui dénoncent les dégradations commises par les deux adolescents.