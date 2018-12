Urgence attentat : dispositif renforcé au Marché de Noël de Toulouse

Toulouse, France

Suite à l'attentat de Strasbourg, le niveau "urgence attentat", le plus élevé a été déclenché dans tout le pays. Le Préfet de Haute-Garonne Etienne Guyot a détaillé le renforcement du dispositif de sécurité sur Toulouse et le département. Il se traduit par une présence renforcée des forces de l'ordre, police, gendarmerie et patrouilles de soldats de l'opération sentinelle sur tous les lieux qui rassemblent du public. Dans les stades et sur les événements sportifs, dans les centres commerciaux, les gares et les aéroports.

Barrières et fouilles à l’entrée du Marché de Noël

Des mesures exceptionnelles sont mises en place pour l’accès au Marché de Noël de la place du Capitole. Des barrières sont mises en place, avec quelques points d’accès où les visiteurs font l’objet de palpations, les sacs sont fouillés. La Police Nationale, la police municipale, et les patrouilles de soldats de l’opération sentinelle renforcent leur surveillance sur et autour de la Place du Capitole.

« Dans l’ensemble du département, nous avons 65 marchés de Noël, précise le Préfet, la gendarmerie va renforcer ses patrouilles, également dans les centres commerciaux, sur les stades et les lieux de rassemblement sportifs. »

Malgré la pluie et la menace terroriste, ces toulousains sont tout de même venu au marché de Noël, pas effrayés par le renforcement des mesures Vigipirate.

"C'est Noël, ça montre qu'on a pas peur" - les visiteurs du Marché de Noël de la Place du Capitole Copier

Palpations et fouilles des sacs obligatoire pour accéder au Marché de Noël © Radio France - Théo Caubel

Contrôles renforcés dans les transports

À l’aéroport de Toulouse Blagnac, les agents de la PAF, la Police de l’Air et des Frontières vont intensifier leurs contrôles sur tous les vols venant de l’étranger, les vols intra européens ou extérieurs à l’Europe, ils sont contrôlés à 100%.

Dans les trains et à la gare Matabiau, le Préfet Etienne Guyot indique qu’il a pris un arrêté autorisant les agents de sécurité de la SNCF à faire des palpations sur les voyageurs. Des soldats de l’opération Sentinelle patrouillent à nouveau dans la gare.

Le dispositif Urgence Attentat détaillé par le Prédet Etienne Guyot Copier

Pas d’interdiction des manifestations

Sur les manifestations prévues Samedi à Toulouse par la CGT et par les gilets jaunes, il n'est pas question de les interdire, mais le Préfet invite les organisateurs à les déclarer en Préfecture pour des « raisons évidentes de sécurité ».

Quant au match Stade Toulousain-Wasps, qui se joue ce Samedi après-midi à 16h15 au stade Ernest-Wallon, il est pour l’instant maintenu.