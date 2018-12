Urgence attentat : renforcement de la sécurité sur les sites sensibles dans le Puy-de-Dôme

Auvergne, France

Suite à l’attentat perpétré à Strasbourg mardi soir, la cellule interministérielle de crise, sous l’autorité du président de la République, a relevé la posture vigipirate au niveau « Urgence Attentat » sur l’ensemble du territoire national. Les responsables de la police nationale, de la gendarmerie, de la police aux frontières, et des services de renseignements, ainsi que les forces armées ont été réunis ce mercredi en préfecture du Puy-de-Dôme.

#Vigipirate > La Préfète du Puy-de-Dôme a réuni les forces de l'ordre pour renforcer la sécurité dans le département. Elle appelle chacun à faire preuve de la plus grande vigilance afin de détecter tout comportement suspect> https://t.co/ArdYLi39H2pic.twitter.com/TTUc4t2RKZ — Préfète du Puy-de-Dôme (@Prefet63) December 12, 2018

La nouvelle préfète du Puy-de-Dôme Anne-Gaëlle Baudouin-Clerc a demandé aux services de sécurité de pouvoir sans délai :

Renforcer les patrouilles et les rondes dans tout le département.

Transmettre aux maires du département et aux responsables d’établissements recevant du public les fiches de recommandations à mettre en oeuvre et à porter à la connaissance du public dans le cadre du niveau "Urgence Attentat".

Recenser tous les événements prévus rassemblant du public afin de rappeler aux organisateurs les mesures de sécurisation des lieux.

VIDEO - le point avec le préfète du Puy-de-Dôme

Il est demandé à l’ensemble des élus des départements, aux services de l’État ainsi qu’aux responsables des centres commerciaux et aux opérateurs de prendre toutes les mesures utiles pour renforcer la sécurisation des sites sensibles et de grande fréquentation : marchés de Noël, centres commerciaux, grands magasins, rues commerçantes, cinémas, salles de spectacle, les sites touristiques ainsi que les lieux de culte. Si la ville de Clermont-Ferrand est particulièrement soumise à ces mesures de sécurité renforcées, des dispositions similaires ont été prises dans les autres départements auvergnats.

Le dispositif militaire "sentinelle" est encore actif à Clermont-Ferrand / Radio France © Radio France - Eric Le Bihan

Composer le 17 en cas de comportement suspect

Les services de l'Etat appelle chacun à faire preuve de la plus grande vigilance afin de détecter tout comportement suspect. Il est possible d'appeler les forces de sécurité intérieure au 17, 112 ou 114 pour les personnes ayant des difficultés à entendre et à parler.