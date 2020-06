Urgent : accident grave sur la Nationale 106

Un accident très grave s'est produit peu avant 8h30 ce vendredi matin, sur la Nationale 106, au niveau du col de Barutel, à l'angle de la route de Lédignan. Une voiture et une camionnette sont dans un fossé Il y a 3 victimes, dont 1 personne décédée. Une autre victime est dans un état grave. Les secours viennent d'arriver sur place : 20 pompiers sont déjà mobilisés, plus le SMUR et 2 médecins

Bilan à 9h : Il y a 3 victimes, dont 1 personne décédée, une femme. Une autre victime est dans un état grave. En fait, il y a encore une personne incarcérée et une autre qui a été éjectée sous le choc.