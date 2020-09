Le département du Gard est en alerte rouge "orages, pluies et inondations" ce samedi. Le Préfet du Gard Didier Lauga évoque une "2e vague" de fortes pluies dans toute la soirée, et sur l'ensemble du département.

URGENT - Didier Lauga, le préfet du Gard : "Plus de 500 mm d'eau, on est au niveau des crues de 2014"

Depuis le début d'après-midi ce samedi, Le département du Gard est en alerte rouge "orages, pluies et inondations". Le Préfet du Gard Didier Lauga évoque sur France Bleu Gard Lozère une "deuxième vague" de fortes pluies dans toute la soirée, et sur l'ensemble du département. Il a activé samedi le centre opérationnel départemental en raison des intempéries et des crues qui touchent les Cévennes, annonce la préfecture sur Twitter. Il s'agit de faciliter la gestion de la crise et de coordonner les moyens des secours.

La commune de Valleraugue, dans le nord du département du Gard, est complètement bloquée en raison de fortes intempéries.

Le cours d'eau Le Gardon "fait face à une crue majeure" à Anduze dans le Gard détaille Vigicrues. Le secteur est placé en vigilance rouge. L'eau monte particulièrement rapidement dans ce secteur et "des débordements dommageables sont attendus". A Anduze, "la crue se rapproche des niveaux historiques et des pluies sont encore attendues dans la journée". Vigicrues note toutefois que la "problématique de crue importante reste très localisée à ce secteur".

"Des cumuls exceptionnels sont en cours sur le nord-ouest du Gard et une crue majeure sur le Gardon d'Anduze", écrit dans son bulletin de 14H00 Météo-France.

La Préfecture appelle évidemment à la plus grande prudence.

"La 1e vague est en train de se terminer pour l'essentiel, pour ce qui concerne les averses, elle a a produit ses effets. En revanche, on attend sans doute après 20h une 2e vague , mais cette fois-ci sur tout le département. Mais évidemment, en premier lieu,cette petite zone très montagneuse au-dessus du Vigan qui a déjà été fortement frappée, mais qui va encore subir une 2e vague." Dider Lauga, sur FB Gard Lozère