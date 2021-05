Double homicide aux Plantiers, dans les Cévennes

Vers 8h30 de mardi matin, deux hommes ont été abattus aux Plantiers, dans les Cévennes (Gard)., une commune de 260 habitants. Un village entre Lasalle et Saint-André-de-Valborgne. Le suspect aurait pris la fuite. Il s'agit apparemment d'un salarié d'une scierie de la commune. Les victimes : le patron de l'entreprise et un autre employé. Il est armé et activement recherché. Une cellule de crise est mise en place à la mairie, confirmant une information de nos confrères d'Objectif Gard. Un habitant, contacté par France Bleu Gard Lozère, était extrêmement choqué. La mairie demande à tous les habitants de la commune de rester confinés chez eux.

Près de 200 gendarmes sont déployés sur le secteur à la recherche du fuyard