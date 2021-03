"Uriner sur les lieux du drame de la rue d'Aubagne ça équivaut à pisser sur une tombe" (Saïd Ahamada, LREM)

Dans un message posté sur les réseaux sociaux après avoir découvert que certaines personnes ont uriné sur les lieux du drame de la rue d'Aubagne dimanche lors du carnaval illégal, le député des Bouches-du-Rhône Saïd Ahamada a qualifié les auteurs "d'animaux". Sur France Bleu Provence ce mardi, il assure avoir été très choqué.

"Voir des personnes uriner à l'endroit même où des personnes sont décédées, cela équivaut à pisser sur une tombe. C'est évidemment choquant. J'ai été choqué comme beaucoup de Marseillais. C'est extrêmement choquant. Je ne peux même pas croire que c'était des Marseillais." - Saïd Ahamada

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, affirme que parmi les personnes interpellées suite aux dégradations "beaucoup n'étaient pas de Marseille" mais des "grandes villes du sud environnantes" sans donner davantage de détails.

Le député La République en Marche dit en vouloir aux organisateurs du carnaval davantage qu'aux participants : "Ce que je n'excuse pas, c'est que des personnes se sont levées un matin en disant "on va organiser une manifestation". Les hôpitaux sont pleins et réunir le plus de personnes possibles y compris en dehors de Marseille au mépris complet des efforts que font les Marseillais tous les jours pour faire en sorte qu'on arrive à juguler l'épidémie".

Le député dit espérer que le carnaval n'aura pas d'incidence sur les hôpitaux mais ne voit pas "comment il n'y en aurait pas". Il approuve d'ailleurs le conseil de Michèle Rubirola, la première adjointe, qui a invité tous les participants du carnaval à se faire tester. À propos d'un élu du Printemps Marseillais qui se trouvait dans la foule, Saïd Ahamada dit espérer que le maire Benoît Payan "ne tremblera pas".

