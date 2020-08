Une balle perdue dans le salon d'une maison lors d'une battue aux sangliers à Urrugne

Belle frayeur pour un couple d'Urrugne. Une balle de gros calibre a traversé la baie vitrée du salon de leur maison. Personne n'a été blessé mais une battue aux sangliers dans un champ voisin est mis en cause et les propriétaires ont déposé plainte.

L'accident a eu lieu entre 8h et 8h30 jeudi dernier, le 13 août. Hervé Lesage et son épouse Géraldine se lèvent comme tous les jours pour se rendre au travail et ils ne se rendent compte de rien. Ou presque : à peine Géraldine entend-elle un bruit de verre cassé et les chiens de la battue aux sangliers en contrebas de leur maison dans un champs de maïs. C'est au retour du travail, en fin d’après-midi, vers 16h, que le couple va découvrir l’impact d'un gros calibre sur la vitre et le mur du salon ainsi que la balle tombée au sol.

Plainte déposée auprès de la police nationale

Une plainte a été déposée rapidement et c'est le commissariat de Saint-Jean-de-Luz qui procède aux investigations dans ce qui semble être un accident de chasse. En tout cas, Hervé Lesage exprime sa " stupeur " et ses interrogations. "Il semble que la balle n'a pas ricoché et qu'elle est allée directement en direction de la maison. Et elle vient du contrebas du terrain donc forcément elle a été tirée vers le haut. Je veux que des personnes compétentes puissent mener une enquête et savoir ce qui s'est réellement passé. Savoir pourquoi cette balle à pu arriver dans nos fenêtres."

Hervé Lesage : " Je veux savoir pourquoi une balle à pu arriver dans nos fenêtres " Copier

Une balle à ailettes, pour gros gibiers, d'origine allemande et de marque Brennheke © Radio France - Paul Nicolaï

Nous avons contacté le maire d'Urrugne, Filipe Aramendi pour connaitre sa position sur cette affaire, mais il préfère attendre la fin de l’enquête pour s'exprimer.