"Il est très gentil cet animal" : Zaza, le nandou d’un retraité d’Urt, menacé d’être envoyé dans un zoo

Zaza pourrait quitter les verts pâturages du Pays Basque, pour un zoo de La Rochelle. Les autorités demandent au propriétaire du nandou (une variété d'autruche) de s'en séparer rapidement pour cause de danger. Mais l'agriculteur d'Urt, qui l'élève depuis plus de 20 ans, refuse bec et ongles.

Le nandou bientôt viré de son champ ! L'histoire se déroule dans la campagne d'Urt, petite commune du Pays Basque. Un agriculteur à la retraite s'occupe depuis plus de 20 ans de "Zaza", un nandou -sorte d'autruche, qui vit sur un terrain de dix hectares entre chevaux et taureaux. Mais, dans la mesure où il s'agit d'une "espèce sauvage réputée dangereuse", l'Office Français de la Biodiversité veut transférer l'oiseau coureur dans un zoo de La Rochelle. Le propriétaire, Jean Sallaberry est furieux, et s'oppose à cette décision qui pourrait intervenir d'ici au 10 septembre 2022.

Jean Sallaberry ne veut pas entendre parler d'un transfert de son animal préféré © Radio France - Paul Nicolaï

Jean Sallaberry : "le bien-être animal c'est ici, pas dans un zoo" Copier

La procédure est engagée depuis plusieurs mois. Au motif que l'oiseau est une espèce sauvage, sa présence n'est plus tolérée sur le territoire de la commune d'Urt. Les Agents de l'Office Français de la Biodiversité sont donc venus prendre des photos, et interroger le propriétaire du volatile sur l'histoire de Zaza et sa dangerosité. Jean Sallaberry insiste : "mon père l'avait appelé Zozo, mais comme la femelle est morte, j'ai décidé de l'appeler Zaza. Elle est très gentille, elle mange des sauterelles, puis rejoint son nid". Et de rajouter : "il n'y a jamais eu d'histoire avec les voisins".

"Comme mon bébé"

Jean Sallaberry, retraité agricole de 68 ans, le reconnait : " Zaza c'est un peu comme mon bébé. C'est un animal qui a une espérance de vie de 25 ans. Là, il en a 22, il lui reste ainsi trois ans à vivre. S'il faut le mettre dans un EHPAD comme un zoo, ce n'est pas intéressant". Selon l'agriculteur, même le procureur de la république a été alerté de cette situation. Si le 10 septembre prochain Zaza est toujours dans les champs, son propriétaire pourrait se voir infliger une amende de 2 000 euros. Difficile à assumer avec une retraite mensuelle de 900 euros. Mais là n'est pas le plus important pour Jean Sallabarry, ce qui compte c'est que Zaza ne le quitte pas.