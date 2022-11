Urt : un incendie ravage entièrement une grange

Un feu impressionnant à Urt. Une grange a entièrement été détruite dans un incendie ce lundi matin. À 11h, le feu a pris alors que le propriétaire était en train de bricoler dans cette bâtisse attenante à sa maison située chemin de Bellevue, non loin de l'autoroute A64.

Sur place, d**'importants moyens de pompiers ont été mobilisés**, avec pas moins d'une dizaine de véhicules de pompiers présents sur place. Le feu a rapidement pris à cause de matières inflammables à l'intérieur de la grange. Les pompiers ont néanmoins pu maitriser et circonscrire l'incendie avant que la maison attenante soit impactée.

Le couple de retraités, propriétaire de la maison, a été particulièrement choqué, et le mari, a été légèrement blessé à la main et à la jambe. Il a été pris en charge et transporté à l'hôpital de Bayonne. Tous les deux seront hébergés par des membres de leur famille.