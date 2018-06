US Orléans : le procès de Philippe Boutron, le président de l'USO football et de Claude Fousse est renvoyé

Par Eric Normand et Christophe Dupuy, France Bleu Orléans

Le procès de Claude Fousse et de Philippe Boutron qui devait se tenir ce jeudi devant le tribunal correctionnel d'Orléans mais a été renvoyé au mois d'octobre. L’homme d’affaires et ex-président de l’USO Foot et l’actuel président du club avaient été placés en garde à vue le 4 mai dernier.