Le président de l'association USAP présente sa démission

Perpignan, France

"J'espère que cette décision (...) sera de nature à permettre à l'assemblée de poursuivre son oeuvre et apportera la sérénité et l'apaisement à ses membres." Visé par une enquête sur de possibles détournements de fonds réalisés au détriment de l'association USAP, Bernard Llaona a décidé de démissionner. Le président de la section amateur du club Sang et Or l'a annoncé ce jeudi dans un communiqué.

Une assemblée générale extraordinaire de l'association USAP a lieu à 18h30 au stade Aimé-Giral.