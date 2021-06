USAP : pas de grande fête au Castillet, le préfet assume

À l'heure de la réouverture des salles de sport, des piscines, des intérieurs de bars et de restaurants, ou du passage du couvre-feu à 23 heures, les supporters de l'USAP ne pourront pas célébrer le titre des rugbymen catalans comme en 2018, au pied du Castillet. À cause des restrictions sanitaires (spectateurs assis, pass sanitaire), le club a préféré annuler l'évènement dans le centre-ville de Perpignan ce jeudi, et le remplace par un rendez-vous à 18 heures au stade Aimé Giral, avec une jauge à 5.000 personnes et pass sanitaire obligatoire.

"Ces protocoles valent sur l'ensemble du territoire et les préfets n'ont pas de possibilité de déroger", disait le préfet ce mercredi matin au micro de France Bleu Roussillon. Etienne Stoskopf dit avoir conscience de la "déception" des supporters catalans. "Mais nous devons aussi travailler pour les personnes qui ont besoin d'être protégées et pour celles qui sont inquiètes."

"Samedi, lors de la finale, c'était un moment un peu exceptionnel."

(Etienne Stoskopf, préfet)

Mais comment imposer ces règles aux supporters, alors que des milliers de personnes se sont rassemblées ce samedi dans le centre-ville de Perpignan pour suivre la finale de l'USAP, parfois sans masque et sans gestes barrières ?

Réécoutez l'interview du préfet Etienne Stoskopf, sur France Bleu Roussillon Copier

"Samedi, c'était un moment un peu exceptionnel", reconnaît le préfet. Lors de la finale, il y avait cinq fan-zones dans le centre-ville. "Le public qui souhaitait y assister dans des conditions sanitaires normales le pouvait. Pour jeudi, il faut mettre en place quelque chose de contrôlé et d'organisé."

Comment assister à l'évènement jeudi à Aimé Giral ?

La cérémonie commence à 18 heures, ce jeudi, au stade. Le club a précisé le dispositif sur son compte Facebook.

𝗣𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲𝘀 𝗮𝗯𝗼𝗻𝗻𝗲́𝘀 : répondre avant mercredi soir au questionnaire reçu par email.

𝗣𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲 𝗴𝗿𝗮𝗻𝗱 𝗽𝘂𝗯𝗹𝗶𝗰 : ouverture des inscriptions jeudi matin en fonction du nombre de places disponibles, sur la billetterie en ligne.

Quel pass sanitaire ?

Avoir été vacciné avec les deux doses depuis au moins quinze jours.

depuis au moins quinze jours. Avoir un test PCR ou antigénique négatif de moins de 48 heures.

de moins de 48 heures. Avoir eu le Covid dans les six derniers mois : le test PCR positif doit dater de plus de quinze jours.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

à lire aussi Pas de grand rassemblement devant le Castillet pour fêter le titre de l'USAP

à lire aussi VIDÉOS - Ambiance de fête dans les rues de Perpignan pour la finale de l'USAP face à Biarritz