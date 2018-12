Ussel : 5 personnes, dont 3 mineurs, interpellées pour des violences, des vols et des dégradations

La police d'Ussel, en Corrèze, annonce avoir interpellé 5 personnes mardi, dans le cadre de plusieurs enquêtes ouvertes depuis des mois, notamment pour des faits de violences, de vols et de dégradations.

Ussel, France

La police d'Ussel, en Corrèze, annonce avoir interpellé cinq personnes dans le cadre de plusieurs enquêtes menées depuis plusieurs mois, notamment pour des faits de violences, de vols et de dégradations. L'opération de police s'est déroulée mardi. Les individus interpellés, deux majeurs et trois mineurs, sont soupçonnés de s'être livrés régulièrement, depuis près de deux ans, "à de multiples faits de violences urbaines et de délits troublant fortement la quiétude habituelle de la ville" indique la police.

Une longue liste de délits

Leurs victimes seraient nombreuses, une "vingtaine au total" selon la police, qu'il s'agisse de personnes physiques, de sociétés ou d'institutions. "Pas moins de trente faits" leur seraient potentiellement imputables, selon les enquêteurs, pour un préjudice dépassant les 100.000 euros.

Il s'agit de différents vols, d'effractions diverses, de dégradations ou de destructions par incendie. Pour certains des mis en cause s'ajoutent aussi des défauts de permis de conduire et des délits de fuite.

Plusieurs mois d'enquête

Ces interpellations sont l'aboutissement de plusieurs mois d'enquête de la part des policiers d'Ussel "qui ont procédé à des nombreux recoupements, relevés de traces et surveillances" indique la Direction de la Sécurité Publique en Corrèze.

Les mineurs seront ultérieurement présentés au juge des enfants du Tribunal de Grande Instance de Brive. Les majeurs devront, eux, répondre de leurs actes devant le Tribunal correctionnel de Tulle.