Ustaritz : réouverture du pont d'Arrauntz après un peu plus de cinq mois de travaux

Le soulagement pour les habitants des deux côtés du quartier d'Arrauntz. Le pont rouvre ce jeudi 10 mars au matin après un peu plus de cinq mois de travaux au-dessus de la future 2×2 voies de la route départementale 932. "C'est un peu plus court que prévu" sourit le conseiller départemental Philippe Echeverria, alors que le pont ne devait rouvrir qu'à la fin du mois de mars. Après presque six mois de galère, c'est donc le soulagement pour les habitants, obligés pendant toute la période de travaux de rallonger leurs trajets quotidiens.

Fin des travaux de la RD 932

Le pont d'Arrauntz a été entièrement détruit à partir du 1er octobre 2021, et remis en place. En surface, à la différence de l'ancien édifice, le nouveau dispose d'un trottoir élargi de chaque côté pour laisser passer vélos et piétons. En dessous, et c'est l'objectif principal, le nouveau pont permettra de laisser passer la future 2×2 voies. La destruction et la reconstruction de ce pont aura coûté 1,4 million d'euros, sur les 8,5 millions d'enveloppe budgétaire du département concernant cette route.

Et les travaux ne sont pas finis. Véritable serpent de mer, ces travaux vont se poursuivent avec dès le mois prochain des travaux hydrauliques en sous terrain, puis viendra le tour de l'élargissement du tunnel d'Astobizkar. La 2×2 voies de la RD932 pourrait donc finalement être terminée à l'été 2023, soit dix ans après le début des travaux.

Le pont de l'époque a été entièrement détruit avant d'être reconstruit, suffisamment large pour laisser passer la future 2x2 voies © Radio France - Anthony Michel