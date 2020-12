"On va au resto au Mans" : un groupe Facebook promeut les restaurateurs locaux

En plein confinement, cette phrase peut vous paraître bizarre ou un brin provocatrice, et pourtant, elle existe. "On va au resto" est décliné dans 200 villes en France et compte 45.000 membres, dont 1.400 au Mans

On va au resto au Mans, un groupe de restaurateurs sur Facebook et un site internet

"On va au resto", c'est l'idée de deux étudiants en marketing et informatique basés à Poitiers pour promouvoir les repas à emporter que proposent les restaurateurs dans toute la France. Sur l'agglomération du Mans et de la Sarthe, le groupe compte 1.400 membres. C'est l'un des plus importants sur les 200 villes françaises.

De la pizzeria au restaurant gastronomique

Sur le groupe Facebook, on va au resto au Mans, vous trouverez toute une gamme de restaurateurs à la fois en ville et à la campagne. Il y a des pizzerias, des traiteurs, des brasseries, et des restaurants gastronomiques. L'idée, en plein confinement est de promouvoir les plats et les menus que peuvent proposer les professionnels de la restauration. Sur le site, ils peuvent mettre les photos des plats et des menus proposés. Pour Christelle Ferri, qui travaille au restaurant le petit St-Georges à Saint-Georges-du-bois, c'est un plus ce groupe. "On a besoin plus que jamais d'être visible. Je ne sais pas si on a vraiment fait du chiffre grâce à ce groupe, mais on a eu plein de commentaires très chaleureux et ça fait du bien au moral".

Pour un traiteur de Spay également membre du groupe : "c'est bien mais il faudrait qu'il y ait plus de visibilités. il y a tellement de membres, que l'on passe vite inaperçu".

Trois modérateurs gèrent le site du Mans

Deux étudiants en marketing et informatique ont créé ces groupes sur facebook. Il y en a 200 dans toute la France avec 45.000 membres. Le Mans arrive en tête. Vu le succès, les étudiants ont également créé un site internet afin de mieux voir les différents établissements. Le site et les groupes facebook sont entièrement gratuits pour les restaurateurs. En revanche, ils peuvent mettre uniquement des photos de leurs plats et de leurs menus. Pour la Sarthe, trois modérateurs gèrent le site. Des groupes qui devraient rester une fois le confinement terminé. Ce sera d'ailleurs le projet de master de ces deux étudiants.