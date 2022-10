"On va lui faire une Samuel Paty" : un professeur menacé de mort en Essonne, une enquête est ouverte

"On va lui faire une Samuel Paty" : la menace est arrivée par courrier au lycée Georges Brassens d'Évry-Courcouronnes, en Essonne. C'est un professeur de confession juive qui est visé : "Votre professeur le sale juif doit arrêter de faire le malin", commence le courrier. "On va lui faire une Samuel Paty à lui et son père le vieux rabbin sioniste. Les juifs on n'en veut pas dans dans des lycées. Restez dans vos synagogues. On va s'occuper de lui à la sortie du lycée", peut-on ensuite lire.

ⓘ Publicité

L'enseignant d'une trentaine d'années a été placé sous protection policière. Des agents sont postés devant son domicile et devant l'établissement où il enseigne

Des menaces qui interviennent à quelques jours des deux ans de la mort de Samuel Paty, ce professeur d'histoire-géographie, assassiné le 16 octobre 2020, après avoir montré des caricatures de Mahomet à ses élèves, en classe.

Les policiers du commissariat d'Evry cherchent à savoir si c'est une très mauvaise blague ou une menace plus sérieuse. Le parquet d'Evry a ouvert une enquête pour "menace de mort aggravée, en raison de l'appartenance religieuse de la victime". Pour l'heure, aucune interpellation n'a eu lieu.

Isabelle Rome, Ministre déléguée auprès de la Première ministre chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Égalite des chances a réagi sur Twitter en condamnant fermement ces propos.