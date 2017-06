"On va reconstruire le Domespace" Michel Roux le patron du restaurant creusois qui a brûlé

Après l'incendie accidentel qui a détruit samedi le Domespace, l'emblématique restaurant de Sainte-Feyre près de Guéret qui sert de la viande Limousine, son patron Michel Roux annonce qu'il souhaite reconstruire l'établissement.

Michel Roux le patron du Domespace à Sainte-Feyre près de Guéret a pris sa décision. Il veut reconstruire le restaurant emblématique de la Creuse. Samedi cette institution du département reconnaissable de loin avec sont toit en forme de soucoupe volante et qui sert de la viande limousine a été victime d'un incendie accidentel. Michel Roux le patron a annoncé à ses neuf salariés qu'il compte reconstruire l'établissement.

D'importants travaux vont devoir être menés © Radio France - Faouzi Tritah

Michel Roux veut continuer l'aventure

De gros trous transpercent le toit du restaurant. Les lettres rouge de l'inscription "Grill" ont fondu ou sont tombés. Des planches et des câbles jonchent le sol, le grill est carbonisé. Michel Roux le patron du Domespace a le regard perdu en voyant ce triste décor "ça fait mal au ventre, mais au moins il n'y a pas eu de blessés"

On va refaire toutes les parties endommagées - Michel Roux le patron du Domespace

Michel Roux le reconnait "le Domespace, je me sens mal de le voir disparaître, ce serait un trou dans ma vie, on va mettre tout en oeuvre pour le reconstruire, ça a fait chaud au cœur des salariés de voir que je repartais, rester à voir avec les assurances et le constructeur mais il ne faut pas se laisser abattre, (...) quand on accroche une voiture, on refait la carrosserie et ça repart!"

Après l'incendie, des trous transpercent le dôme du Domespace © Radio France - Faouzi Tritah

Une pluie de messages de soutiens

Michel Roux a été ému de tous les soutiens qui se sont manifestés spontanément auprès de lui, ou bien auprès de la page Facebook de France Bleu Creuse "je remercie du fond du cœur les auditeurs de France Bleu Creuse qui ont laissé des messages et qui nous on entouré, merci aux amis et à tous ceux qui connaissent le Domespace!"

Michel Roux ne sait pas encore quand le Domespace pourra rouvrir mais il est persuadé que les clients reviendront. En vingt ans d'existence, l’établissement a servi plus d’un million de couverts.