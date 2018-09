Le nouveau ministre de la transition écologique et solidaire tient les engagements pris, François de Rugy demande que les attaques de troupeaux par le loup hybride localisé en vallée d'Ossau cessent

La présence d'un "loup hybride" a été confirmé en août par l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS)

Pau, France

Après l'ours, François de Rugy s'occupe du loup en Béarn. Le nouveau ministre de la transition écologique qui était notre invité ce vendredi 21 septembre, a missionné la brigade mobile d'intervention spécialisée de l'office national de la chasse et de la faune sauvage. Il s'agit de : "remédier aux attaques de troupeaux par le loup hybride en vallée d'Ossau". L'engagement avait été pris le 20 septembre dernier. Le communiqué de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques précise que "la mission sera préparée la semaine prochaine avec les maires et les bergers, et la campagne , elle, durera ensuite une quinzaine de jours."