Va-t-on à nouveau rouler à 90 km/h sur les routes secondaires de Bretagne ?

Bretagne, France

Les sénateurs ont voté mardi un amendement pour permettre aux départements d'annuler sur certains axes la limitation de la vitesse à 80km/h sur les routes secondaires à deux voies sans séparateur central. Pour que ce soit effectif, il faudrait que les députés votent aussi le texte à l'Assemblée nationale.

C'est déjà une avancée pour le président du Conseil départemental des Côtes-d'Armor Alain Cadec. Il estime que cela montre qu'il faut que les décisions partent de la base, au niveau local, et ne soient plus imposées de Paris : "Evidemment on est tous concernés par l'objectif de réduire le nombre de tués et de blessés sur les routes. Les mieux à même de voir quels secteurs routiers doivent passer de 90 à 80 km/h, ce sont les départements. Les Côtes d'Armor, ce sont 4.500 km de routes départementales, dont 4.400 sont concernées par cette mesure. C'est du ressort des départements, en collaboration avec la préfecture, en fonction de la situation de la route, de sa configuration de sa dangerosité..."

Dans le Finistère, Nathalie Sarrabezolles avait demandé aux agents de conserver les panneaux 90. Au cas où il faudrait les remettre un jour.

Mais le Morbihannais François Goulard estime qu'il faut une règle nationale, sinon cela revient à multiplier les panneaux. Et il est vrai que des limitations différentes selon les endroits risquent d'embrouiller les automobilistes.