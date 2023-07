Vacances : 60 policiers et gendarmes en renfort en Drôme Ardèche

60 gendarmes et policiers sont envoyés en renfort pour la période des vacances en Drôme et en Ardèche

3 900 policiers et gendarmes au total sont déployés en renfort dans les départements les plus touristiques du pays pour la période des vacances. La préfecture de l'Ardèche annonce ce vendredi l'arrivée de 40 effectifs supplémentaires ; 20 pour celle de la Drôme. La plupart sont déjà mobilisés, comme les réservistes dans la police ou encore les motards et les membres de la brigade canoë. Les cavaliers de la garde républicaine arriveront en revanche lundi 23 juillet en Ardèche.

"Ces forces de sécurité seront principalement engagées sur les plages ainsi que sur les sites touristiques majeurs et engageront, pour répondre au plus près des besoins des territoires, des CRS, des Gendarmes mobiles, des nageurs-sauveteurs, des motards, des cavaliers…" indiquent les préfectures dans leur communiqué.