Grandes vacances : on compare les modèles allemands et français

Les vacances scolaires ont officiellement commencé le 7 juillet 2022 en France. Chez nos voisins du Bade-Würtemberg en Allemagne, c'est 20 jours plus tard, et pour seulement six semaines. Quel est le meilleurs système ? On a posé la question aux enfants et aux parents.

Deux mois pour les grandes vacances l'été en France, contre seulement six semaines dans le Bade-Würtemberg en Allemagne : à première vue, il n'y a pas photo, on imagine sans mal le modèle privilégié par les élèves. Mais à y regarder de plus près, ce n'est pas si simple. Les enfants scolarisés de l'autre côté du Rhin bénéficient de quinze jours de vacances à la Pentecôte et finalement six semaines c'est déjà beaucoup.

"A la fin des vacances, j'ai hâte de retrouver le collège et les copines", souligne Laura, en troisième dans la section bilingue du Einstein Gymnasium à Kehl, "même si ce sentiment disparaît très vite à la rentrée." Confirmation avec Julie : "à la fin on s'ennuie un peu, on ne sait plus trop quoi faire." Pour les parents, le côté pratique prime. Ils sont plusieurs à expliquer devant l'école primaire bilingue de Kehl, la Falkenhausenschule, qu'ils apprécient ne pas devoir trouver un mode de garde et des activités pendant deux mois pour leurs enfants.

Psychologiquement, c'est dur, l'école en juillet. "

Le plus dur pour les parents français qui ont scolarisé leurs enfants en Allemagne, c'est que les cours continuent tout le mois de juillet. "Psychologiquement, c'est dur, l'école en juillet. Et puis on a des devoirs, jusqu'à la fin, de vrais devoirs." Mais là encore, les jeunes semblent prendre la chose avec plus de facilité que leurs parents. "J'adore aller à l'école l'été", raconte Marie qui termine sa 3ème. _"Il fait jour quand on se lève, on voit les copines. A l''école on ne fait plus grand chose, et c'est trop bien." Confirmation avec Max en 6ème. "On regarde beaucoup de films."_

Et la chaleur alors ? "C'est vrai qu'on a parfois des difficultés à se concentrer", reconnaît Julie. "Mais les profs aussi, ils ont chaud, alors ils font attention", complète Laura.