Vacances d'été : les touristes américains de retour en Normandie

Les américains sont de retour cet été en France et en Normandie après un an et demi sans avoir pu remettre le pied sur le sol français à cause du covid-19. Dans l'Eure, les professionnels du tourisme sont ravis.

C'est une nouvelle qui réjouit les professionnels du secteur du tourisme. Les américains sont de retour cet été en France et en Normandie. "On ressent un vrai frémissement, pour la clientèle étrangère on a plusieurs demandes depuis quelques semaines maintenant notamment en provenance des Etats-Unis donc ça nous fait beaucoup de bien", explique Gilles Delahaie, président de Normandy Experience, une agence de voyage à Vernon (Eure). Il travaille avec des tours opérateurs étrangers

Des touristes américains

"C'est assez étonnant parce que les spécialistes avaient anticipé un retour des touristes européens dans un premier temps mais dans mon cas ce n'est pas vraiment ce que je constate. On a des demandes des Américains, des clients qui ont un certain budget, addict (accro, ndlr) au voyage. Ils ont épargné comme beaucoup de gens et ils ont envie de voyager. Je suis persuadé que le tourisme a de beaux jours devant lui", sourit Gilles Delahaie.

Confiant mais "prudent", sur cet été qui s'annonce un meilleur que l'été 2020. "On part de tellement loin", se remémore le président de Normandy Experience. "Une jeune structure comme la mienne on a fait 5 à 7% du chiffre que l'on devait faire", poursuit-il.

Auprès de ses clients, les tours opérateurs de croisières fluviales, Gilles Delahaie espère fortifier un été solide. "On a beaucoup travaillé pour espérer s'en sortir. La Normandie est attractive avec ses sites et leur ne notoriété immense. Ce qu'il faut savoir c'est que l'on bosse en circuit court. Et il y a un paquet de monde ravi de reprendre le chemin du travail. On en a tous besoin", renchérit-il.

"Je suis prête à les accueillir"

De son côté, Chloé Savart, guide-conférencière à Vernon n'a pas pu réellement exercer son métier à temps plein pendant un peu plus d'un an avec la crise du covid. Mais celle qui exerce dans l'Eure et en Seine-Maritime ne s'est pas arrêtée de travailler pour autant. "On attendait que ça le retour des touristes", sourit-elle.

"Moi j'ai eu la chance de me reconvertir temporairement en tant que prof d'anglais à l'université donc j'ai pratiqué l'anglais depuis l'année dernière au moins deux jours par semaine. Du coup, l'anglais, je n'ai pas eu besoin de retravailler (rire). Par contre, c'est vrai que les dates, les noms, et toutes les données qu'on doit engranger pour faire de bonnes visites, ça, ça a été un petit challenge pendant l'hiver", explique-t-elle.

Son agenda est plutôt bien calé jusqu'à la fin de l'été, voire jusqu'à la fin de la saison en novembre. "Je suis sur une base de trois bike-tour pour les emmener visiter la fondation Monet, à vélo et puis trois, quatre visites par semaine dans d'autres villes comme Rouen", détaille-t-elle, impatiente de retrouver les touristes étrangers. Et de conclure "Je pense que je suis bien prête".