Vacances de noël : la grève ou la trêve ?

Y aura-r-il une trêve à Noël ? Les syndicats maintiennent la pression sur le gouvernement sur la réforme des retraites, à la veille de la troisième journée de grève interprofessionnelle. Michel Verpeaux, prof de droit constitutionnel et politologue, répond aux questions de France Bleu Bourgogne.

1995 - 2019 : pas les mêmes situations

Pour lui, la comparaison avec 1995 n'est pas forcément appropriée. "Sur les plans syndical et économique, c'est difficile de comparer. On peut seulement se situer sur le plan politique. Ce n'est pas tout à fait pareil. En 1995, le président Chirac est élu avec un certain programme, mais en face il y a une vraie opposition politique, le parti socialiste essentiellement. Aujourd'hui la situation est différente, en terme d'alternative, ce n'est pas tout à fait la même chose. _Pour parler clairement, il y a le Rassemblement national, et puis un certain éclatement des oppositions._"

En France, il est extrêmement difficile de dialoguer

Le gouvernement doit-il poursuivre les discussions ? Toute la question est là, et Michel Verpeaux se garde bien d'y répondre : "on voit déjà qu'il lâche du lest sur un certain nombre de questions avec les syndicats dits 'réformistes', avec les policiers. Est-ce qu'il va aller plus loin, ou abandonner sa réforme, comme l'avait fait Alain Juppé en 1995 ? Ce qui est sûr c'est que le gouvernement n'a peut-être pas très bien joué le coup avec les syndicats réformistes ( CFDT, Unsa, ndlr). Mais il y a un problème plus large qui est qu'en France, il est extrêmement difficile de dialoguer, par rapport à d'autres pays voisins. La moindre réforme suscite ce genre d'affrontements, nous sommes un pays en permanente ébullition."