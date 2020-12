Vacances sans ski alpin : l’ESF du Grand Bornand donne les bases du ski de randonnée

Le ski de rando : ça ne s’improvise pas !

Le ski de rando et les raquettes cartonnent en ce début d’hiver sans le ski alpin. Pour mémoire, les remontées mécaniques sont fermées dans le cadre des mesures sanitaires liées au Covid 19. Seulement voilà pour se mettre au ski de randonnée il faut maitriser de nombreux éléments liés à la météo, au choix de l’itinéraire et à l’environnement : qualité de la neige, dénivelé, exposition de la pente et les risques d’avalanche.

On ne veut pas faire peur, on veut informer et sensibiliser les gens à l'environnement montagne - Stéphane Deloche directeur de l'ESF du Grand Bornand

Au programme de ces sessions programmées sur le front de neige de la Floria, au Grand-Bornand Chinaillon, l'appréhension du DVA (Détecteur de victimes d'avalanche), le montage et la technique propres à la pelle et la sonde, un tutoriel consacré à l'équipement du randonneur. L’ESF propose aussi une formation plus théorique sur "comment préparer son hors-piste ou sa rando" abordant les questions de météo, et de lecture du bulletin d'estimation des risques d'avalanches notamment.

ECOUTEZ "En moyenne, quand un skieur est pris sous une avalanche, il est sous 1 mètre 20 de neige". Copier

Apprendre à lire un bulletin neige et avalanche © Radio France - Anabelle Gallotti

"C'est super ces ateliers, nous on découvre, on n'y connait rien en avalanche, mais on est là pour essayer autre chose que le ski" explique Romane, venue la région parisienne avec ses amis. Ces ateliers sont dispensés par les moniteurs de l'ESF du Grand-Bornand. Une manière de mieux "former" les aspirants randonneurs en les sensibilisant notamment aux risques d'une pratique à aborder avec prudence, et si possible accompagné par un professionnel.