Vacances scolaires : pas question de rejoindre sa résidence secondaire !

C'est au tour de la zone A, celle qui comprend Savoie et Haute-Savoie, d'être en vacances scolaires à partir de ce vendredi soir. En Haute-Savoie, le préfet rappelle que comme pour les touristes, les locaux ne doivent pas rejoindre leur résidence secondaire.

C’est au tour de la zone A (Bordeaux, Poitiers, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, Dijon, Besançon) d’être en congés ce vendredi soir. En Haute-Savoie, le préfet rappelle bien que les départs en vacances sont interdits.

Les mesures de confinement interdisent les déplacements non essentiels et donc on ne peut se rendre en vacances dans sa famille ailleurs en France. De la même façon, il est interdit de rejoindre sa résidence secondaire dans le département !

Pierre Lambert, préfet de la Haute-Savoie, a d'ailleurs prolongé jusqu’au 11 mai l’arrêté interdisant les locations saisonnières. Il en est de même pour l’arrêté interdisant tous les déplacements en montagne dans un rayon supérieur à 100 mètres de dénivelé au-dessus du lieu de confinement.

Forces de l'ordre mobilisées

L’ensemble des forces de l’ordre du département seront mobilisées, de jour comme de nuit, pour effectuer des contrôles sur la route mais également en montagne.

Pour rappel, le non-respect des mesures de confinement est sanctionné d’une amende de 135 euros qui peut aller jusqu'à 3.750 euros après plusieurs verbalisations.