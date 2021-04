Vaccination : 300 créneaux disponibles à Caen pour le lundi de Pâques

Pour ce lundi de Pâques, le centre de vaccination du centre-ville de Caen installé dans l'ancienne caserne place du Canada reste ouvert. Et de nombreux créneaux sont encore disponibles.

Pas de jours fériés pour la vaccination. Le centre installé dans l'ancienne caserne des pompiers place du Canada à Caen sera ouvert ce lundi 5 avril. Et il reste de nombreux créneaux disponibles. "Nous avons reçu environ 400 doses de vaccins Pfizer pour la journée de lundi, et il nous reste environ 300 créneaux disponibles sur cette journée", constate Xavier Humbert, le médecin responsable du centre.

Les créneaux sont disponibles de 9h à 13h et de 14h à 18h. Il faut prendre rendez-vous sur la plateforme Keldoc ou via le numéro régional 02.79.46.11.56. Des créneaux sont aussi disponibles dès ce vendredi 2 avril au soir. Le centre de vaccination du CHU de Caen a aussi quelques rendez-vous encore ouverts.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Le public cible lui ne change pas. La vaccination est ouverte aux plus de 70 ans, aux plus de 50 ans présentant des comorbidités et aux personnels de santé de tout âge. "Si toutes les doses ne sont pas injectées, nous pourrons les redistribuer sur la semaine prochaine", rassure le docteur Humbert, qui assure qu'aucune dose n'a été gâchée depuis le début de la campagne dans ce centre.