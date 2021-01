Vaccination anti-Covid chez les plus de 75 ans en Isère : n'appelez pas les pompiers !

Les pompiers ne font en caserne QUE la vaccination des pompiers et des personnels de santé de plus de 50 ans ! Face à des erreurs qui circulent sur internet, le Service départemental d'incendie et de secours de l'Isère et la préfecture ont été contraints de diffuser un communiqué.