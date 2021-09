Vaccination des soignants : le CHU de Toulouse et l’hôpital d’Albi très rassurants pour les patients

L’obligation vaccinale contre le Covid-19 pour le personnel soignant entre en vigueur à partir de ce mercredi 15 septembre. Cette mesure concerne 2,7 millions de personnes dans le pays. Une minorité y reste fortement opposée. Face à ce phénomène, une question taraude les patients : est-ce qu’il y aura des répercussions sur les soins.

Des vaccinations au dernier moment

Selon le dernier bilan des autorités, au 7 septembre, un peu plus de 88 % des soignants avaient reçu au moins une dose dans les hôpitaux. Et pour le moment, les hôpitaux ne donnent pas d’autres chiffres. D’abord parce que les effectifs de vaccinés ne cessent de bouger. Certains ont changé d’avis au tout dernier moment. Les services de RH (ressources-humaines) sont en surchauffe pour vérifier. "C’est très compliqué à faire" confie-t ’on à l’hôpital de Montauban.

Une démission

Au CHU de Toulouse on donne un chiffre que l’on nuance aussitôt. 91,23% des 15.5000 personnels du CHU sont en conformité vaccinale. Plus de 8 % donc ne le sont pas. Mais dedans il y a sans doute des personnes en congé maladie, en congé maternité, des oublieux ou des internes qui sont ailleurs en ce moment. Dans l'établissement toulousain, il y a eu une démission et 108 personnes qui ont dit qu’elle ne viendraient pas travailler dès aujourd'hui

Evidemment, les directions regardent de très près les certificats des médecins sans qui les services ne peuvent pas fonctionner. Pour les hôpitaux d’Albi, Graulhet et Gaillac qui comptent 190 médecins environ, ils restaient par exemple deux certificats à recueillir à peine.

Heures sup ou intérim

En tout cas la plupart des services vont réussir à fonctionner pour les premiers jours sans problème. Ce sera ensuite pour la semaine prochaine, celle d’après que cela risque d’être un peu compliqué. Pour remplacer les absents, certains salariés feront quelques heures supplémentaires, les entreprises d’intérim sont mobilisées. Mais ça risque d’être très compliqué notamment dans les plus petits hôpitaux qui avaient déjà du mal à recruter.