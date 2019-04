Vaccination : la rougeole de retour dans la Loire et la Haute-Loire

Saint-Étienne, France

Des maladies pourtant éradiquées font leur retour, c'est le cas de la rougeole, éradiquée en 2000 aux USA, elle est de retour à New York mais aussi en France. Très contagieuse, la rougeole provoque des flambées épidémiques. En Auvergne-Rhône-Alpes, 117 cas de rougeole ont été signalés entre janvier et mars 2019 dont près de la moitié concernait un foyer épidémique à Val-Thorens en Savoie entre janvier et mars.

Il y a eu 4 cas de rougeole dans la Loire depuis janvier et 1 en Haute-Loire. Pourtant, on note une augmentation de 2,2 points de l'utilisation du vaccin ROR (Rougeole, Oreillons, Rubéole) pour les enfants de 1 ans ayant reçu une 1ere dose depuis l'obligation pour les enfants nés après janv 2018 de se faire vacciner (11 vaccins obligatoires).

Parmi les 4 cas dans la Loire depuis le début de l'année, celui d'une maman d'une trentaine d'année qui a déclaré une septicémie au CHU de Saint-Étienne à cause de sa rougeole. Ce sont souvent les ados, les jeunes de 20 à 30 ans qui sont touchés. Le taux de couverture devrait être à 95% pour que le vaccin soit efficace alors qu'il est à 81% selon l'ARS.

Amandine Gagneur, médecin infectiologue au CHU de Saint-Étienne, experte en vaccination : "Après la rougeole il peut y avoir des complications sévères liées à une immunodépression qui s'installe, à un manque de défenses immunitaires après l'épisode de rougeole comme des septicémies à staphylocoque doré qui nécessitent des hospitalisations parfois prolongées. C'est arrivé sur un des cas qui est arrivé cet hiver. Ces quelques cas de rougeole ne paraissent pas grand chose mais c'est assez inhabituel, avec des patients jeunes, souvent père ou mère de famille. Les conséquences de la rougeole peuvent entrainer de nouvelles hospitalisations et des décès."