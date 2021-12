Vaccination sans rendez-vous pour les plus de 65 ans : les premiers couacs en Ille-et-Vilaine

Sur la porte du centre de vaccination de Saint-Grégoire (Ille-et-Vilaine), le message est clair : "contrairement aux annonces, le centre de vaccination ne dispose pas de doses suffisantes pour recevoir sans rendez-vous". Une affichette collée par la mairie, après qu'une vingtaine de personnes ont tenté leur chance, ce mardi, au lendemain des annonces de Jean Castex et d'Olivier Véran sur l'ouverture de la dose de rappel sans rendez-vous pour les plus de 65 ans.

"Je voulais éviter au personnel de vaccination de se faire houspiller, pour être poli", explique Pierre Breteau, maire de Saint Grégoire et président des maires d'Ille et Vilaine. "Les seniors se sont dit, légitimement, qu'ils pouvaient se faire vacciner sans rendez-vous. Dans l'absolu, nous étions prêts à obtempérer aux consignes gouvernementales, on le fait depuis plusieurs mois, et on le fait avec plaisir, car on rend service à la population. Force est de constater que lorsqu'on annonce que des gens peuvent se faire vacciner sans rendez-vous, et que l'on ne pourvoit pas en doses, que l'on s'assure pas des capacités des centres de vaccination, cela pose un problème majeur. J'avoue que j'ai été un peu agacé, une fois de plus on annonce des choses que l'on est pas en mesure de mettre en place concrètement sur le terrain. Du coup c'est l'échelon de proximité qui se retrouve en première ligne."

"Un gros loupé"

"Ce que je voudrais, c'est que nous, maires, qui mettons à disposition des moyens, soyons nous aussi respectés. Qu'il y ait un délais de 24 heures entre l'annonce et la mise en œuvre pour que l'on puisse s'organiser avec l'ARS. On a ouvert le centre de vaccination sans aucune consigne, ni doses supplémentaires", poursuit l'élu.

La situation du centre de Saint-Grégoire n'est pas isolée, en Ille-et-Vilaine. Certains en ont fait l'amère expérience. "La dame à l'accueil m'a dit qu'elle n'avait pas de dose du tout", confie Annette, 66 ans, qui a tenté de se faire vacciner au petit matin au centre commercial Alma, à Rennes. "J'ai dit que c'était suite aux annonces du premier ministre, elle m'a répondu qu'elle n'avait juste pas les doses. Ils y sont pour rien mais bon je trouve cela un peu aberrant que cela ne suive pas derrière." Annette comptait sur cette vaccination, à quelques semaines de Noël, alors qu'elle doit y retrouver ses parents, tous les deux âgés de plus de 90 ans. Le centre lui a conseillé de revenir le soir, en espérant que des personnes ayant pris rendez-vous ne se seront pas présentées. "C'est quand même un gros loupé."

De son côté l'Agence régionale de santé répond ce mardi soir. "Quelques situations nous ont été remontées dans la matinée par certains centres de vaccination. Ce phénomène n’est donc pas observé sur l’ensemble des centres de vaccinations de la région qui ont pu prendre en charge les personnes venues spontanément. Des échanges sont en cours avec les centres de vaccination pour adapter au mieux le dispositif. Des doses complémentaires de vaccin pourront être attribuées selon les besoins des centres pour prendre en charge cette activité sans rendez-vous, le stock régional le permettant tout à fait." L'ARS demande au plus de 65 ayant déjà un rendez-vous de "le maintenir pour en bénéficier sans se présenter dans les centres sans rendez-vous. Par ailleurs, l’ARS rappelle qu’environ un tiers des injections se font « en ville » (médecins traitants, pharmacies d’officines, infirmiers), ce qui permet également de répondre à l’accélération des campagnes de rappels."