Vaches à hublot, poulets trop gros, L214 porte plainte contre un centre d'élevage en Sarthe

L'association de défense des animaux L214 publie ce jeudi une nouvelle vidéo pour dénoncer les conditions de vie des animaux dans la ferme expérimentale de Sourches, à Saint-Symphorien à l'ouest de la Sarthe. On y voit notamment des vaches à l'estomac perforé ou des poulets trop gros.

Saint-Symphorien, Sarthe, France

Des poulets trop gros pour marcher, des porcelets enfermés dans des cages trop petites, et surtout des vaches à hublot. C'est ce que montre la nouvelle vidéo de l'association L214. Les vaches ont l'estomac perforé, fermé avec un hublot. Les éleveurs peuvent introduire directement la nourriture pour tester différentes alimentations. La ferme de Sourches est le premier centre privé européen de recherches en nutrition animale. Des expérimentations y sont menées afin d’élaborer et tester les aliments pour animaux de la marque Sanders, leader français de la nutrition animale et filiale du groupe Avril.L'un de ses objectifs est de trouver la meilleure alimentation des bovins pour optimiser la production de lait des éleveurs.

Mais selon L214, les animaux de la ferme sont maltraités. Les vaches notamment. "La pose même du hublot est une opération invasive qui génère des douleurs postopératoires et une prise d’antibiotiques. Chaque jour, des opérateurs ouvrent et ferment ces hublots pour y faire des prélèvements. Parfois, le contenu de l’estomac des vaches déborde des hublots".

Un trou de 15 cm dans l'estomac des vaches

L'association dénonce les conditions d'élevage de ces animaux dans la ferme expérimentale. Images à l'appui. On y voit des vaches à hublot. Elles ont un trou dans l'estomac qui permet d'étudier leur digestion. Selon l'enquête de cette association, ces vaches" sont contraintes de vivre enfermées dans un bâtiment au sol bétonné, sans paille, à même leurs propres déjections." L214 dénonce également les conditions de vie de poulets qui "ne tiennent plus sur leurs pattes du fait de la croissance toujours plus rapide."

Une plainte déposée

Selon L214, " d’après la réglementation, les expérimentations sur les animaux ne peuvent être menées que s’il y a « stricte nécessité » . L'association a décidé de porter plainte auprès du procureur de la République du Mans. contre la ferme des Sourches pour "expérimentations illégales et pour sévices graves sur les animaux".