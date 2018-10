Nancray, France

C'est manifestement une nouvelle affaire de maltraitance animale dans le Doubs, après celle de Saint-Vit. Depuis plusieurs années un agriculteur de Nancray a manifestement laissé mourir plusieurs de ses vaches de dénutrition. Une vingtaine en trois ans, dont huit depuis le début de l'année.

Manifestement, faire évacuer les carcasses n'est pas non plus la première de ses priorités. Les dernières bêtes que les services de l'équarrissage sont venus chercher sur son exploitation mercredi dernier étaient en fait mortes depuis plusieurs semaines.

Impossible de sortir de la maison tellement ça pue" - Régis Plaçon, le voisin

"Il y a des étés on ne peut pas sortir de la maison tellement ça pue", se révolte Régis Plaçon le voisin de l'agriculteur qui dit vivre un enfer. "C'est invivable, ajoute-t-il encore en dénonçant un laisser-aller total de l'agriculteur. Les bêtes crèvent à répétition, elles n'ont rien à manger et se sauvent dans les pâtures des voisins. Le maire et les gendarmes de Bouclans sont intervenus à plusieurs reprises, mais le paysan ne fait rien du tout. Quand on n'est plus capable de s'occuper de ses bêtes, il faut les laisser aux autres et ne plus en avoir du tout."

Au total, l'agriculteur aurait ainsi perdu une vingtaine de bêtes en trois ans dont huit depuis le début de l'année. - Régis Plaçon

L'agriculteur mis en cause n'a pas répondu à nos appels. En décembre dernier déjà, à Saint-Vit, un troupeau de vaches dans un état déplorable avait fait la une des journaux. Sur 250 bêtes la plupart sont mortes ou avaient dû être euthanasiées. Une cinquantaine seulement avaient survécu.

