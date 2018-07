Oudon, France

Dans le village de Oudon, près d'Ancenis, l'agression d'Huguette, 60 ans, la nuit après la finale de la Coupe du Monde, a marqué les esprits. Samedi dernier, près de 250 personnes se sont réunies pour marcher dans le village et marquer leur solidarité avec la victime, retrouvée errante vers 6h du matin, le lundi 16 juillet, après plusieurs heures de calvaire. Son visage était tuméfié et elle s'est vue prescrire 40 jours d'ITT (Interruption temporaire de travail).

La victime agressée près du port d'Oudon

Elle avait portée plainte après les faits, et l'enquête a connu ce mercredi un sérieux coup d'accélérateur. Quatre personnes ont été interpellées entre 5h et 6h ce mercredi matin par les gendarmes et placées en garde à vue. Ces quatre individus habitent tous le village.

Le soir de la finale, Huguette était au bar San Paolo d'Oudon. Elle a ensuite disparue entre 1h30 et 6h avant donc d'être retrouvée errante. Elle a raconté aux enquêteurs avoir été agressée par un groupe d'individus, près du port d'Oudon. Des objets de la victime ont été retrouvés justement près du port.