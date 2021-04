Vague de cambriolages dans le Nord-Vienne : la gendarmerie appelle à la vigilance

26 cambriolages en dix jours, la série de vols qui frappe le Nord de la Vienne commence à s'étirer et ne laisse pas les gendarmes indifférents, au contraire. Ils appellent les riverains à la vigilance. Bien fermer sa porte à clé quand on sort faire une course, ne pas tenter des tiers en laissant la portière de la voiture ouverte... "Ce sont des gestes simples qui éviteront de lourds désagréments" explique la lieutenant-colonel Périgord, commandant de la compagnie de gendarmerie de Châtellerault.

Il faut dire que la vague de cambriolages s'étend sur un vaste territoire sans qu'on puisse dire pour l'heure s'il s'agit d'une seule bande ou si les agissements sont commis par les mêmes suspects. Une certitude : les cambriolages sont plutôt commis en journée, en milieu rural, là où les voleurs se voient faciliter le travail.

Assos, écoles, commerces, logements visées

Saint-Genest-d'Ambière, Ingrandes, Les Ormes, Lencloître, Oyré, Orches, Trois-Moutiers, Dercé, Prinçay, Bonneuil-Matours, Angles-sur-l'Anglin, Colombiers, Scorbé... Le nombre de communes touchées est important. Les malfaiteurs ne visent pas une cible en particulier. C'est plutôt l'occasion qui fait le larron. Exemple : des cannes à pêche dérobées dans un cabanon, une tablette et du matériel sportif dans une école, une remorque dans un jardin, du liquide chez un particulier, dans un dépôt de pain, des bijoux emportés dans un pavillon... Associations, commerces, logements. Rien n'arrête les cambrioleurs.

L'enquête se poursuit. Elle n'a pas permis d'identifier le ou les individus qui se cachent derrière ces méfaits. Difficile à ce stade de dire si tous les cambriolages ont un lien. En attendant, la gendarmerie demande à la population de se montrer attentive et de ne pas hésiter à composer le 17 en cas de suspicion ou de présence anormale. Le ministère de l'intérieur recense également les bons conseils sur son site referentsurete.fr