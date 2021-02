Vague de froid en Bretagne : attention aux intoxications au monoxyde de carbone

Comme chaque hiver, il n'est pas inutile de rappeler les conseils de prudence en période de grand froid. Et en particulier sur son chauffage. Alors qu'il fait froid en Bretagne, chaque année, une centaine de décès sont à déplorer à cause d'intoxications au monoxyde de carbone.

L'an dernier, les pompiers du Finistère sont intervenus 790 fois pour des feux d'habitation, dont 404 fois pour des feux de cheminées. Il n'est donc pas inutile en cette période de froid en Bretagne de rappeler quelques consignes de prudences. "Ce matin, explique le commandant Pascal Pitor, du SDIS du Finistère, nous sommes intervenus pour un feu de cheminée, qui n'avait jamais été ramonée." Risques de feux, mais aussi risque d'intoxication au monoxyde de carbone. En 2020, les pompiers du Finistère sont intervenus 54 fois pour de telles intoxications. Qui pourrait être évitées.

Entretien et aération

"80% des intoxications ont lieu dans l'habitat, et 50% de ces intoxications sont liées à une défaillance du système de chauffage", poursuit le commandant Pascal Pitor. Il faut donc bien veiller à l'entretien de son système de chauffage, "qui doit être fait une fois par an". Le pompier poursuit : "quand il fait froid comme en ce moment, on a tendance à chauffer un peu plus que d'habitude, et à boucher les aérations. C'est ce qu'il faut surtout ne jamais faire."

Pour qu'un chauffage fonctionne bien, "il faut absolument que les aérations soient libres et pas obturées". Même en période hivernale, il faut aérer son logement au moins 15 à 20 minutes par jour. Malgré cela, il faut être attentif. "Lorsqu'on a des symptômes comme des maux de tête, de la fatigue, de la nausée, des vomissements, et notamment si on est plusieurs de la même famille à avoir ces symptômes-là, ça doit nous mettre la puce à l'oreille" et envisager "un dysfonctionnement de sa chaudière". Dans ces cas-là, "il faut impérativement sortir de chez soi, aérer et prévenir les pompiers".