Vague de froid, les chauffagistes du Limousin en première ligne

Ce week-end les températures ont chuté. Un froid qui met à rude épreuve les chaudières et les chauffages de nos résidences avec le risque parfois de panne. Les chauffagistes et dépanneurs de Limoges sont à flux tendu ces derniers jours pour répondre à une forte demande.

Chez Maciejowski Service, à Limoges, le téléphone n'arrête pas de sonner en ce moment. Les pannes s'accumulent. "Nous n'avions pas connu de vague de froid aussi importante depuis trois ans, explique Christophe Argueyrolles le directeur, On n'arrête pas en ce moment !" Il faut dire que le froid est synonyme de forte activité pour les chauffagistes. "C'est à ce moment que les chaudières les plus fragiles cèdent où qu'elles se mettent en sécurité car on n'a pas fait les entretiens nécessaires."

Il y a environ 25% d'interventions en plus par rapport à l'an dernier à la même période de l'année. Les équipes de dépanneurs font donc des heures supplémentaires ces derniers jours. "Il faut répondre à la demande importante de nos clients car nous savons que c'est difficile de rester sans chauffage surtout durant cette période."

La crise sanitaire ralentit les réparations

Si les dépanneurs tentent de répondre rapidement aux attentes, ils sont parfois ralentis par les délais de livraisons. Les pièces manquantes nécessaires aux réparations mettent parfois plus de temps à arriver ces derniers temps. "C'est difficile de s'organiser quand on prévoit une réparation et que la pièce n'arrive pas le jour même, souffle Cyril Poireaut, en charge du service après-vente. C'est parfois d'expliquer au client qu'indépendamment de notre volonté il va falloir attendre un jour ou deux de plus."

Il faudra donc parfois être patient avec une bonne nouvelle. La vague de froid se termine ce mardi avec l'arrivée de nuages.