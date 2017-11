Vague de recours contre la prison de Fresnes

Le coup de gueule de l’Observatoire International des prisons contre la maison d’arrêt de Fresnes (Val-de-Marne) commence à porter ses fruits avec une vague de recours déposés à la Cour Européenne des Droits de l’homme.

Dix plaintes ont déjà été déposées contre cette prison pointé du doigt par deux organismes (la controleure générale des lieux de privation de liberté CGLPL et le Comité européen pour la prévention de la torture CPT). La CGLPL parle de « dysfonctionnement graves qui permettent de considérer que les conditions de vie des personnes détenues constituent un traitement inhumain et dégradant »

Promiscuité, vétusté, saleté, violence

La maison d’arrêt de Fresnes et l’une des plus grande et des plus surpeuplés de France avec un taux d’occupation de près de 200% au début du mois de Novembre. L’OIP parle « de la vétusté des locaux, d’une situation sanitaire désastreuse, d’un contexte de tensions et de violence particulièrement alarmant ou encore de l’insuffisance criante des activités proposées ».

Les cellules, les cours de promenade, les parloirs sont visés par les détenus.

« La première fois que j’y suis allée, j’avais envie de vomir à cause de ces odeurs nauséabondes : un mélange d’égouts, de pisse, d’humidité et j’en passe…Une fois que l’on a traversé ce couloir glauque (je l’appelle le couloir de la mort), nous arrivons dans les cabines du parloir… Pourquoi sommes-nous punis ? Les personnes qui rendent visite n’ont rien fait pour être traités de la sorte. Les cabines sont si petites, sales, puantes, on y suffoque, c’est un vrai cauchemar, moi qui suis claustro j’ai bien failli faire une crise lors de ma première visite ». Un proche de détenu. Témoignage reçu par l’OIP-SF en Août 2017.

Pour l’instant, partout en France, une trentaine de recours ont été formé auprès de la CEDH, Cour européenne des droits de l’hommepar des détenus dans les prisons de Nîmes, Ducos, Faa’a Nuutania ou Nice. L’OIP propose donc aux détenus de la maison d’arrêt des hommes de Fresnes d’amplifier le mouvement et de saisir directement la CEDH de leurs conditions de détention sans exercice préalable d’un recours en droit interne.

Les avocats qui ont porté plainte décrivent les conditions rapportées par leurs clients. L’une d’entre elle évoque, « l’odeur, le bruit, le climat de tension ». « Quand je sors de cette prison, je suis épuisée, lessivée ».