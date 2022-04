Vague de suicides chez les oligarques : un millionnaire russe habitant Bordeaux retrouvé mort en Espagne

Richissime ressortissant russe qui habitait Bordeaux, Sergey Protosenya a été retrouvé mort le 19 avril dans une villa de Lloret de Mar sur la Costa Brava en Catalogne. Son décès, écrit Sud-Ouest, s'ajoute à une série macabre de suicides frappant plusieurs oligarques russes depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par le régime de Vladimir Poutine.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ancien vice-président du géant gazier russe Novatek, Sergey Protosenya était à la tête d'une fortune estimée à 440 millions d'euros. Toujours membre du conseil d'administration de la compagnie, l'homme âgé de 55 ans résidait dans le quartier Caudéran à Bordeaux. Il se trouvait en famille dans la station balnéaire de LLoret del Mar pour y passer les vacances de Pâques.

Le quotidien espagnol à l'origine des révélations indique que les policiers catalans ont découvert l'oligarque pendu dans le jardin de la villa, non loin des corps de sa femme, Natalia, et de leur fille âgée de 18 ans, qui auraient été poignardées à mort, une hache et un couteau ayant été retrouvés sur place.

Meurtres maquillés en suicides ?

Le décès de Sergey Protosenya n'est pas un cas isolé. Plusieurs oligarques russes, Vasily Melnikov, Mikhail Watford ou encore Alexander Tyulyakov, ont récemment disparu dans d'étranges circonstances. Depuis la guerre en Ukraine, six d'entre eux ont été retrouvés morts, selon le magazine anglo-saxon Newsweek. Des drames présentés comme des suicides par les autorités russes.

Cette hécatombe interroge toutefois dans la mesure où, à chaque fois, aucune trace d'effraction n'est relevée. Autre détail troublant, l'absence de traces de sang sur le corps de Sergey Protosenya.

Ces oligarques qui s'étaient en partie exilés étaient pour la plupart de hauts responsables de l'entreprise Gazprom ou cadres dans d'autres géants de l'énergie, tel que Novatek, là où travaillait Sergey Protosenya. Les enfants de ce dernier étaient scolarisés au lycée privé Grand Lebrun à Bordeaux.