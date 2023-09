Vague de cambriolages dans des maisons de retraites : trois hommes condamnés à Saint-Brieuc

Ce vendredi 1er septembre 2023, le procureur de la République de Saint-Brieuc, Nicolas Heitz, annonce la condamnation et l'incarcération de trois hommes reconnus coupables d'une série de cambriolages commis dans des maisons de retraite en Bretagne et en Centre-Val de Loire.

L'enquête débute après le cambriolage d'un Ehpad situé sur la petite commune du Quillio, dans la nuit du 3 au 4 août 2023, dans les Côtes-d'Armor. Cette nuit-là, des malfaiteurs dérobent un coffre-fort contenant des bijoux, de l'argent et des moyens de paiement. La gendarmerie fait alors le lien avec trois autres faits similaires commis dans des maisons de retraite d'Ille-et-Vilaine et des Côtes-d'Armor quelques jours plus tôt. D'autres vols avec le même mode opératoire sont aussi signalés dans l'Indre et en Indre-et-Loire. En tout, le parquet de Saint-Brieuc est saisi de faits commis dans six départements différents.

La Brigade de recherches de la compagnie de gendarmerie de Saint-Brieuc s'empare de l’affaire. Grâce, entre autres, au travail de recoupement des relais téléphoniques et d'étude des factures détaillées, trois suspects, trois hommes de nationalité roumaine, âgés de 43, 35 et 33 ans, sont localisés et interpellés le 28 août.

Des maisons de retraites isolées repérées sur internet

En garde à vue, ils reconnaissent leur implication dans douze cambriolages. Ils expliquent qu'ils agissent la nuit et qu'ils dérobent des coffres-forts dans des maisons de retraite repérées au préalable sur internet comme étant relativement isolées.

Les perquisitions réalisées dans leur chambre d’hôtel permettent de découvrir, notamment, 72 bijoux dissimulés dans deux pieds de lit et plus de 3.000 euros en espèce. Le préjudice des vols s’élève à près de 15.000 euros d’espèces dérobées et à plus de 65.000 euros au titre de la remise en état. De nombreux bijoux et moyens de paiement ont été également volés dans plusieurs maisons de retraite en Bretagne et Centre-Val de Loire.

Trois hommes condamnés et incarcérés

À l'issue de leur garde à vue, les trois hommes ont été déférés devant le parquet de Saint-Brieuc dans le cadre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité pour des vols avec effraction commis en bande organisée. Ils ont tous été condamnés à trois ans de prison ferme et ont été immédiatement incarcérés.

En outre, deux d'entre eux ont été interdits de territoire français pour une durée de 10 ans, tandis que le troisième, ayant des attaches familiales en France, a été interdit de paraître dans les départements où les faits ont été commis pendant cinq ans.