Vaivre-et-Montoille : une femme meurt sous les coups de son conjoint

Le corps d'une femme d'une quarantaine d'années a été retrouvé dimanche dernier à son domicile de Vaivre-et-Montoille, dans l'agglomération de Vesoul. Son compagnon a été placé en garde à vue. Il est soupçonné d'avoir porté les coups mortels.

C'est la fille de la victime, une adolescente de 13 ans qui a fait la terrible découverte. En rentrant d'un week-end chez ses grands parents, elle a trouvé le corps sans vie de sa mère. La victime habitait dans la grande rue de Vaivre-et-Montoille, dans l'agglomération de Vesoul. Selon les premiers éléments de l'enquête, elle aurait succombé aux coups de son compagnon, un homme qui la violentait lorsqu'il était sous l'emprise de l'alcool.

La victime est décrite par son entourage comme une femme très gentille et discrète. Une de ses voisines, qui habite au-dessus de l'appartement de la victime, a appris le drame en rentrant d'un week-end à Paris. Effondrée, elle confie qu'elle s'en veut de ne pas avoir été là le week-end du drame, qu'elle aurait peut-être pu sauver son amie. Elle explique que les violences du compagnon étaient habituelles : "des cris, des coups" précise-t-elle. "Il fallait être sourd pour ne pas entendre. J'ai appelé la police plusieurs fois mais la police n'est pas capable d'intervenir si les gens ne veulent pas ouvrir la porte. On était amies. J'essayais de la protéger. Elle était entourée de gens qui la comprenaient mais elle se sentait aussi isolée, seule. Elle était dans un cercle vicieux. Quand il était comme ça [saoul, ndlr] il décuplait sa force et de toute façon, il l'avait menacée ; le pire pouvait arriver et c'est ce qui s'est passé." Ces violences, précise l'amie de la victime, "c'était quand il était sous l'emprise de l'alcool et d'autres choses. Sinon, je l'ai croisé plusieurs fois et il était bien mais la colère montait vite."

L'homme qui est soupçonné d'avoir porté les coups mortels sur sa compagne a été placé en garde à vue.