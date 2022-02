Val-Cenis : une jeune skieuse de 13 ans grièvement blessée sur une piste rouge

Ce dimanche 13 février, à 15h40 heures, une jeune skieuse anglaise de 13 ans a fait une lourde chute sur la piste rouge l'Arcelle à Val-Cenis.

Cette fillette qui était en vacances en famille a pris de la vitesse sur cette piste rouge et perdu le contrôle. Elle a violemment chuté et a perdu connaissance. Prise en charge par le PGHM de Modane, elle était polytraumatisée et souffrait d'un grave traumatisme crânien.

Elle a été évacuée au service de déchocage de l’hôpital de Grenoble.

