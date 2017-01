Val d'Isère : un skieur glisse mortellement en voulant récupérer son bâton

Ce vendredi midi, un skieur de 68 ans est mort à Val d'Isère. Voulant récupérer son bâton tombé du télésiège, il a fait une chute de plusieurs dizaines de mètres et s'est fracturé le bassin. Malgré le secours des CRS de Courchevel, l'homme a succombé à ses blessures.

Tous ceux qui ont déjà pris un télésiège ont forcément pensé à cela : l'angoisse de perdre un bâton, un bonnet, un gant ou même un ski alors qu'on se trouve à plusieurs centaines de mètres d'altitude. Un homme de 68 ans en a fait l'expérience ce vendredi à Val d'Isère : il a voulu récupérer son bâton et a fait une chute finalement mortelle.

L'homme déchausse ses skis pour rattraper son bâton

Vendredi midi, ce touriste prend un télésiège avec sa compagne lorsque l'un de ses bâtons tombe. L'homme arrive en haut du télésiège de Borsat, à presque 3000 mètres d'altitude. Visiblement, la victime ne skie pas très bien et décide de déchausser et de descendre à pied pour chercher son objet perdu. Très mauvaise idée car la pente est très raide et avec des chaussures de ski, il est impossible d'avancer correctement. L'homme glisse alors sur 80 à 100 mètres. Sa compagne prévient aussitôt les secours.

Les secours n'ont rien pu faire

Lorsque les CRS de Courchevel arrivent sur place, le sexagénaire est encore vivant mais il a le bassin fracturé. Il est héliporté vers l'hôpital de Grenoble mais il meurt d'un arrêt cardiaque avant même d'arriver au CHU.