Val d'Oise : 15 patients évacués de l'hôpital de Saint-Martin-du-Tertre après une coupure de courant

Quinze patients du site hospitalier de Saint-Martin-du-Tertre (Val d'Oise) ont été évacués en urgence, dans la soirée de mardi, après une coupure de courant dans le secteur de la commune.

La panne s'est produite vers 20h30 et les bâtiments du site hospitalier de Carnelle ont été touchés. En raison d'un dysfonctionnement, le groupe électrogène du site, qui accueille un service gériatrique et une unité de soin longue durée, n'a pas pu prendre le relais tout de suite.

Le plan blanc a été déclenché, indique ce mercredi le Groupement hospitalier de territoire Nord-Ouest-Vexin-Val-d'Oise. "Une équipe de crise opérationnelle (composée de personnels soignants, médicaux, techniques, logistiques et administratifs) a été immédiatement activée", précise-t-il d'ailleurs dans un communiqué.

Les patients n'ont jamais été en danger

Des transferts ont donc été organisés "afin de sécuriser les patients les plus fragiles". 15 personnes, sur les 97 patients, ont ainsi été réorientés vers le service de médecine du site hospitalier de Beaumont-sur-Oise, sous la coordination du SAMU 95 et avec mobilisation de la Croix-Rouge, de la Protection civile et du SDIS. Le groupe électrogène a été réactivé vers deux heures du matin, le plan blanc levé une heure plus tard.

Le groupement hospitalier souligne que jamais "la sécurité des patients n'a été engagée" durant l'opération, et se tient à la disposition des familles et des patients pour répondre aux éventuelles interrogations.