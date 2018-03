Deux jours après les attaques de Carcassonne et de Trèbes qui ont fait quatre morts, des anonymes ont rendu spontanément hommage dimanche à Arnaud Beltrame. Des fleurs ont été déposées devant de nombreuses gendarmeries de France, notamment en Seine-et-Marne et dans le Val d'Oise.

Alors qu'un hommage national sera bientôt rendu à Arnaud Beltrame, mort en héros vendredi lors de l'attaque du Super U de Trèbes (Aude), le lieutenant-colonel a reçu les honneurs dimanche d'une foule d'anonymes. Des fleurs ont été déposés devant plusieurs casernes de gendarmeries à Melun (Seine-et-Marne) et dans le Val d'Oise, à la mémoire du militaire originaire de l'Essonne et qui a donné sa vie pour sauver celle d'un otage.

Ça fait chaud au cœur pour tous les personnels de la gendarmerie nationale

"Même si on est un petit peu loin de l'Aude, des brigades de gendarmerie du Val d'Oise ont reçu des fleurs", raconte le chef d'escadron Gilles Lafont, officier adjoint de commandement du groupement de gendarmerie du Val d'Oise.

"Des citoyens ont apporté des fleurs devant les brigades de Vigny dans le Vexin, dans l'ouest du département du Val d'Oise, et à l'est cette fois-ci, à Roissy, des fleurs ont également été déposées".

"Des appels au 17 juste pour nous apporter du soutien"

Les témoignages de solidarité se sont aussi multipliés par téléphone, via le numéro 17 de police secours. "Notre centre appel d'urgence est très souvent sollicité par des gens dans le besoin, qui ne sont pas toujours très agréables au téléphone, explique le commandant Gilles Lafont, "cette fois-ci on a senti un petit mot, une petite phrase de soutien, d'encouragement, et des appels sans besoin de secours, juste pour nous apporter du soutien, c'est une démarche totalement inédite".

