Val-d'Oise: série d'interpellations dans la lutte anti-drogues

Nouvelle série d'interpellations liées au trafic de drogue en Ile-de-France : la police du Val-d'Oise a arrêté en début de semaine une vingtaine de personnes. "En seulement quelques jours, les policiers de la DDSP du Val-d'Oise ont porté plusieurs coups significatifs au trafic de produits stupéfiants dans le département", s'est félicitée la Direction départementale de la sécurité publique dans un communiqué.

Lundi matin, six adultes ont été arrêtés dans le cadre d'un trafic de drogues cité Charcot à Argenteuil, aboutissant notamment à la saisie de 30.000 euros et de cinq véhicules. Dans la soirée, à Bezons, quatre personnes, dont des vendeurs, ont ensuite été interpellés en flagrant délit sur un point de deal. Les suspects "effectuaient de régulières allées et venues pour se réapprovisionner et vendre leurs produits stupéfiants", selon le communiqué.

Le mardi matin, la Sûreté départementale a elle interpellé à Montigny-lès-Cormeilles sept personnes suspectées d'être liées à un point de deal que les autorités surveillaient depuis plusieurs semaines. Le mercredi, cinq autres personnes ont été arrêtées, cette fois à Saint-Ouen-l'Aumône, pour un trafic dans le quartier de Chennevières.