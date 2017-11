Val-d'Oise : un colonel des pompiers mis en examen pour complicité d'aide au séjour irrégulier et corruption passive

Un colonel des sapeurs-pompiers du Val d'Oise a été mis en examen par un juge d'instruction de Bobigny pour "complicité d'aide au séjour irrégulier en bande organisée" et "corruption passive". On soupçonne ce gradé d'avoir fourni de faux diplômes à des étrangers, en échange d'une rémunération.

Un colonel des sapeurs-pompiers, en poste depuis plus de 30 ans au sein du service départemental d'incendie et de secours du Val-d'Oise, aurait eu des pratiques pour le moins douteuses. Il a été épinglé par la justice et mis en examen, fin septembre, par un juge d'instruction de Bobigny pour "complicité d'aide au séjour irrégulier en bande organisée", indique à France Bleu Paris une source proche du dossier, confirmant les informations du Point ce vendredi.

Le colonel délivrait de faux diplômes

Contre rémunération, le colonel validait des diplômes frauduleux d'agent de service de sécurité incendie et d'assistance à personne à des étrangers. La police le soupçonne de faire partie d'un vaste réseau. Dix autres personnes, opérant pour certaines également en Seine-Saint-Denis, ont d'ailleurs été mises en examen par le même juge d'instruction de Bobigny. Les faux diplômes étaient accompagnés d'une promesse fictive d'embauche dans une société privée. Avec ces documents, les étrangers sans papiers obtenaient des titres de séjour.

Une émission de télévision avait dévoilé ces pratiques

C'est l'émission "Envoyé Spécial" sur France 2 qui avait dévoilé le pot aux roses. En caméra cachée, elle avait révélé ces pratiques dans une caserne de Marines (Val-d'Oise). L'émission avait été diffusée en mars 2016 sur la chaîne.