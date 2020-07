Val d'Oise : un hélicoptère sur l'hippodrome d'Enghien pour secourir trois riverains très gravement brûlés

Trois personnes ont été très gravement brûlées après avoir essayé de détruire un nid de guêpes ce dimanche à Soisy-sous-Montmorency (Val d'Oise). Un hélicoptère a dû atterrir en pleine course sur l'hippodrome d'Enghien pour les transporter à l'hôpital.

Trois personnes sont entre la vie et la mort après avoir voulu détruire un nid de guêpes dans leur jardin ce dimanche peu après 15h30 à Soisy-sous-Montmorency (Val d'Oise). Selon les pompiers, un bidon d'alcool a explosé. Deux des personnes sont brûlées à 70% et 80% . La troisième est brûlée au niveau du visage, des mains et des jambes.

Les trois victimes (deux hommes de 36 et 57 ans et une femme de 46 ans) sont en état d'urgence absolue.

Un hélicoptère sur l'hippodrome d'Enghien

Deux victimes ont été évacuées avec escorte motorisée jusqu'à l'hôpital Saint-Louis à Paris (Xe).

La troisième a été évacuée par hélicoptère jusqu'à l'hôpital Percy de Clamart. L'engin a dû se poser sur l'hippodrome d'Enghien, tout proche. La course qui était en cours a dû être interrompue pour permettre à l'hélicoptère de se poser.